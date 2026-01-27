Últimos días para pagar predial con descuento
Vence en enero el 15% de descuento en el pago del predial.
A unos días de que concluya enero, el Ayuntamiento de San Luis Potosí recordó a los contribuyentes que aún está vigente el 15 por ciento de descuento en el pago del predial, beneficio que puede realizarse en línea sin acudir a oficinas municipales.
La Tesorería municipal señaló que el pago digital busca facilitar el cumplimiento de esta contribución, especialmente para quienes prefieren evitar traslados y filas, al permitir realizar el trámite desde cualquier dispositivo con acceso a internet.
El procedimiento requiere la clave catastral del predio —disponible en recibos anteriores— y un correo electrónico para validar la operación. Una vez realizado el pago, el comprobante puede descargarse o reimprimirse en el mismo sistema.
Ordena Galindo investigar alza salarial a director de Interapas
El alcalde señaló que dicho ajuste no corresponde a la política de sueldos en el Ayuntamiento
La autoridad municipal advirtió a la ciudadanía que los avisos y confirmaciones oficiales del predial únicamente se envían desde correos con dominio @sanluis.gob.mx, por lo que recomendó no ingresar datos personales en páginas o enlaces ajenos al sitio oficial.
