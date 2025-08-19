Un éxito, jornada de vacunación de mascotas

Con apoyo de los Servicios de Salud del Estado, el gobierno de Villa de Pozos vacunó contra la rabia a más de 270 mascotas del fraccionamiento Orquídea y algunas privadas cercanas. Este martes 19, el ejercicio de vacunación se repetirá en el sector de Los Lagos.

El director de Participación Ciudadana del nuevo municipio, Juan Marín Nava, dijo que la jornada de vacunación antirrábica “fue un éxito rotundo no solo por la gran cantidad de animales vacunados, sino por el interés y compromiso de la ciudadanía que forma parte esencial de las acciones para prevenir la rabia y otras zoonosis”.

El funcionario mencionó que esta jornada de vacunación formó parte de una serie de actividades programadas para proteger la salud de los animales y de la población en general y que, como parte de estas iniciativas, este 19 de agosto se realizará una jornada de vacunación similar en el sector residencial de Los Lagos.

Marín Nava aseguró que “el gobierno municipal mantiene su compromiso con la salud pública y el bienestar animal gracias a las jornadas de vacunación antirrábica, las cuales han sido bien recibidas por la población poceña. La intención es acercar este tipo de servicios a diferentes zonas del municipio”.

