Un policía y un militar en SLP han dado positivo a coronavirus

Un policía de la capital potosina y un elemento militar han dado positivo a prueba de coronavirus, informó este lunes la Secretaría de Salud.

Asimismo, se dio a conocer que los cuerpos de seguridad son parte de los grupos en riesgo, por las actividades que desempeñan.

El militar que dio positivo habría sido detectado en Ciudad del Maíz.

Mónica Liliana Rangel, secretaria de Salud reconoció que hay gente que no se puede quedar en casa, tanto por sus actividades como por la brecha económica existente, pero pidió a quienes pueden hacerlo, que se queden en su casa y cumplan las medidas de seguridad.

"Vamos caminando bien pero no bajemos la guardia, ni vamos a poder bajar la guardia durante el resto del año, el virus no se va a ir, no va a llegar un momento en que tengamos cero casos, lo vemos con influenza, así va a suceder con coronavirus, tenemos que aprender a vivir con este virus y ser conscientes de que nuestra realidad será muy diferente mientras no exista una vacuna ni un medicamento específico".