Una simulación, consulta a los discapacitados

Personas con discapacidad acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), para solicitar al organismo que inicie una acción de inconstitucionalidad contra Ley de Salud Mental y la Ley para la Inclusión para las Personas con Discapacidad, aprobadas por el Congreso del Estado la semana pasada, al señalar que la consulta fue una simulación.

Catalina Torres Cuevas, secretaria general de la Fundación Gilberto Rincón Gallardo, Capítulo San Luis Potosí, lamentó que la consulta no fuera focalizada y no se realizaraa de forma correcta en beneficio de los beneficiarios.

Expuso que, desde el formato la consulta estuvo mal, pues se utilizó un esquema de sí o no, lo cual no está aprobado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ya que señala que las consultas deben ser estrechas “y no es darles a todos unos papelitos”.

Abundó que, además el propio asesor del Congreso del Estado reconoció que no se había tomado en cuenta la consulta, por lo que no pueden validar una nueva simulación y exigen que realmente se les tome en cuenta.

Torres Cuevas manifestó que, “la Ley de Salud Mental hablaba precisamente de la discapacidad mental y sus familias que, tampoco fue focalizada y se abrió para todos, yo por ejemplo vivo la discapacidad todos los días por mi esposo que es una persona con movilidad limitada porque está en silla de ruedas y bueno pues tenemos que subir rampas y etcétera, pero no tenemos el mismo problema que las personas sordas o ciegas o con discapacidades mentales”.

Añadió que, tampoco se tomó en cuenta las necesidades porque no se enteraron y el formato no permitía conocer las necesidades.