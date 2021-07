Unión Europea auditará programas de seguridad en San Luis Potosí

Habrá auditoría a los proyectos aterrizados en San Luis Potosí con el diseño de programas del Centro Unión, tal y como se hace con todos los proyectos en los que hay apoyo, porque estos son financiados por los ciudadanos de los 22 países miembros, informó el ministro consejero de la sección de cooperación de la delegación de la Unión Europea en México, Jérôme Poussielgue.

El funcionario francés participa con ponencias en el congreso internacional de la Policía Municipal y Seguridad Ciudadana, de que organizó la alcaldía de la capital con aportación mayoritaria de recursos de los países miembros de la Unión Europea, que se desarrolla en el Centro de las Artes.

Advirtió que no se trata de una auditoría punitiva, puesto que esas revisiones son normales.

Consideró que el mejor resultado de una auditoría consiste en acudir a los lugares considerados para aterrizar programas oficiales, y verificar si perciben estos cambios.

Dijo que por ejemplo, también se tiene que auditar la percepción del ciudadano acerca de la actuación de la Policía Municipal y de la Policía del Estado, en particular, en los polígonos donde se presentan más incidentes de inseguridad, evaluación que no se ha hecho en particular todavía, aunque sí con algunas generalidades.

La auditoría podría llevarse dos meses y posteriormente un mes para la elaboración de los informes. Los resultados podrían quedar listos antes de finalizar el año.

Recordó que en el municipio de San Luis Potosí es el primero en el país que aterriza estos programas, con la idea de replicar los en otras partes de México.

El presupuesto total otorgado a la alcaldía de la capital fue de 597 mil 499 euros, de los cuales la Unión Europea aportó 400 mil euros es decir 67 por ciento.

Dijo que el proyecto incluyó protocolos, modelos de prevención, articulación del trabajo con la sociedad civil, un diagnóstico municipal para los polígonos de atención prioritaria, un modelo para prevenir la violencia y modelos de Comité de Seguridad por la Paz.

Por lo que se refiere a las áreas de atención prioritaria dijo que se identifican los polígonos sur, oriente, poniente y centro, además de generar una lista de más de 200 mil personas beneficiarias, 172 ciudadanos con los comités de seguridad, la participación de 500 niños, la formación de policías, la creación de un consejo consultivo, defensoras y defensores, padres, comités de Seguridad ciudadana, policías de proximidad social e incluso capacitación.