Urge conocer protocolos de actuación en educación básica y media superior contra violencia de género: Navarro

Después de las manifestaciones de alumnas en contra del acoso sexual, atribuido a docentes, profesora-investigadora en derechos humanos de la Facultad de Derecho de la UASLP, Urenda Queletzú Navarro Sánchez cuestionó si existen protocolos de actuación en educación básica y media superior.

Por ello, exteriorizó la urgencia de conocer qué acciones aplican la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado (SEGE), el Sistema Educativo Estatal Regular (SEER) y los demás sistemas federalizados, a fin de atender y dar seguimiento a tales problemáticas.

"Mi percepción es que no existe y no hay un nivel de confianza de las niñas y las jóvenes de acercarse a alguna instancia institucional para colocar una denuncia", valoró.

Recalcó que al tener una función de alumnas, significa estar sujetas a mayor probabilidad de silenciamiento de las conductas, porque hay mayores ejercicios de poder por tal condición.

"Esas conductas se vuelven más graves, ya no solamente de hostigamiento o acoso que implica el chantaje sexual, si no puede implicar entre otras cosas, abuso o violaciones. Conductas no solo del orden administrativo o laboral, sino de carácter penal".

Criticó que a la protesta de estudiantes del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 131 hayan acudido policías municipales, dado que tales medidas criminalizan y desalientan las acciones de las adolescentes.