Urge convenio de seguridad con NL asegura gobernador

SAN LUIS POTOSÍ, SLP., febrero 2 (EL UNIVERSAL).- El gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona lamentó que no se ha podido lograr un acuerdo de colaboración en materia de seguridad con las autoridades del estado de Nuevo León, especialmente ahora que se ha detectado que células criminales en Cerritos y Guadalcázar huyen cuando se les detecta hacia el municipio de Doctor Arroyo en el estado vecino y no se les puede dar seguimiento.

Cuestionado al respecto de la crisis de personas desaparecidas en Cerritos, el mandatario potosino explicó que se ha entrado desde el año pasado con mayor presencia de elementos de seguridad a este municipio por lo que se ha disminuido la incidencia de grupos de la delincuencia organizada; sin embargo, dice, pareciera que ahora están actuando en Guadalcázar y cuando se hace la presencia de la autoridad, es cuando cruzan la frontera hacia Nuevo León para evitar ser capturados.

"Bajamos muchísimo el tema de la delincuencia en Cerritos, las células que operaban prácticamente salieron del municipio, se nos movieron a Guadalcázar, pero entran y salen, están en Doctor Arroyo y no hemos podido firmar los acuerdos para poder entrar a Nuevo León y seguirlos, porque llegan a Guadalcázar hacen su relajo y prácticamente salen huyendo a la parte neoleonesa y ya no podemos seguirlos", explicó.

Gallardo Cardona recordó que algo similar estuvo pasando en la parte fronteriza con el estado de Zacatecas, pero que afortunadamente y luego de alrededor de un año de gestiones se logró ya un acuerdo y pudiera ser la próxima semana cuando se tenga la firma del convenio en materia de seguridad que permitirá a las fuerzas estatales ingresar a territorio zacatecano cuando estén en persecución de presuntos delincuentes.

Por último, reiteró que la gente de seguridad pública de Nuevo León todavía no ha aceptado la propuesta de convenio que hace San Luis Potosí. "Yo creo que a ellos también les servirá, porque de la misma manera si alguien entra a su estado, ellos podrán seguirlos hasta territorio potosino a venir por ellos, los dos gobiernos ganan", indicó.