Urge que Soledad entregue terreno para Tangamanga III: Gallardo

El Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez tiene lo que resta del primer semestre de 2023, para tener listo el terreno donde se construiría el tercer Parque Tangamanga de la zona metropolitana, en caso de que esto no suceda la obra se postergará hasta el siguiente año, advirtió el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona.

"Ojalá que se ponga las pilas Soledad y nos dé un terreno, ya tienen varios vistos y no quieren decirlo, pero está bien porque se les va a encarecer y se van a volver locos los vecinos al querer vender la tierra y es comprensible, todo mundo quiere hacer negocios en el nuevo Potosí, pero hay personas que abusan de repente", expuso.

Detalló que dependiendo del tamaño del terreno que les entregue la administración de Soledad, será el costo y las amenidades que tendrá el Parque Tangamanga III, aunque se tiene un presupuesto de 500 millones de pesos, para un área de 100 hectáreas.

"Yo estoy esperando, pero si ellos me lo dan de 50 hectáreas les hago el parque de 50, si ellos me lo dan de 100, lo hago de 100", indicó.

Gallardo Cardona reiteró que el llamado al municipio de Soledad, para que entregue el terreno en los primeros seis meses, esto porque el proceso de construcción es mucho más tardado, ya que comenzarán de cero, asimismo, que la planeación, licitación y construcción se llevará por lo menos otros seis meses.

"Necesitamos ya tener el proyecto porque si no, no nos va a alcanzar a licitar y en la ejecución para un parque de esas dimensiones nos llevamos más de seis meses agarrándolo de cero, porque no es una remodelación como lo hicimos con los Tangamangas de la capital, es un proyecto de cero donde hay que montar desde cero electrificaciones, transformadores con la CFE", relató.