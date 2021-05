"Urgen políticas que impulsen el crecimiento"

Para el empresario Alberto Narváez Arochi el primer botón de muestra o resultado de que hay crecimiento económico o no, es el empleo, "es su carta de presentación", de tal manera que si no hay desarrollo pues no hay ocupación.

Lo anterior lo mencionó en relación a versiones que indican que está estancada la generación de empleo, y si se trata de una tendencia o es momentánea, a lo que dijo "por ahí andamos queriendo inventar el hilo negro sabrá Dios qué, puras mentiras".

Narváez Arochi aseguró que lo que se necesita son políticas públicas a favor del crecimiento económico y de los emprendimientos, mas no "mentiras y mamarrachadas que se andan inventando todo el mundo, que si damos esto o lo otro".

Explicó que hoy con tanta necesidad la oferta política tiene mucho de dónde agarrar "todos ofreciendo palomitas, unos con chile, otros con mantequilla y con sal, nadie te ofrece una buena película, nadie, todos palomitas, entonces nos dará colesterol".

De esa manera explicó que ninguno ofrece soluciones verdaderas, de fondo.