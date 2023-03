“Usan” partidos a los discapacitados

No todos los partidos políticos lo hacen, pero algunos suelen utilizar la imagen de las personas con discapacidad, porque “somos un bonito adorno, porque ‘yo te ayudo, yo te doy, yo te apoyo’”, evidenció Antonieta Berenice Castillo Cortés, coordinadora de Derechos Humanos, Equidad y Género de Juntos una Experiencia Compartida A.C.

Al participar en el Primer Encuentro de Partidos Políticos y Mujeres con Discapacidad, realizado en el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), reportó que a nivel nacional en las elecciones del 2018, se postularon 64 personas con discapacidad, de las cuales solo siete llegaron a un cargo de elección popular.

Desglosó que cinco correspondieron a hombres y dos de mujeres, entre ellas dos diputadas federales, una del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y una del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), así como un diputado sordo en el Congreso del Estado de Michoacán.

Recalcó que hace falta mayor presencia de personas con discapacidad en la toma de decisiones, dado que las y los políticos realizan obras y calles desde su pensar. “’Yo creo que aquí voy a poner una rampa, porque aquí se ve bonita’ y las personas con discapacidad motriz nunca usan esa rampa porque está muy inclinada”.

Criticó que en Congreso del Estado no prevea que haya un congresista con discapacidad, por ello, carece de un baño accesible o rampas, “porque no se esperan eso”.

Estimó que la discriminación ha disminuido en la sociedad y al interior de los partidos políticos, sin embargo, confió que próximamente resulten electas personas con discapacidad, quienes podrán realizar amplias aportaciones.

“Yo no digo que los partidos políticos son malos. Yo lo que he descubierto en el trayecto de este proyecto, es que desconocen, que no se les dan las herramientas, que no se les da este tipo de capacitaciones que desconocen muchas cosas”, expuso.