EXPOSICIÓN AROMA DE MUJER, DE ROXANA PUMAREJO

Usar celular, principal causa de accidentes

Carretera 57 y SNM son las vialidades más inseguras

Por Rolando Morales

Marzo 03, 2026 03:00 a.m.
A
Usar celular, principal causa de accidentes

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de San Luis Potosí (SSPC) de la capital informó que la Carretera Federal 57 y la Avenida Salvador Nava Martínez continúan concentrando la mayor cantidad de siniestros viales en la ciudad, principalmente durante los fines de semana.

El titular de la corporación, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez, señaló que los principales factores detrás de los siniestros siguen siendo el uso del teléfono celular al conducir y el exceso de velocidad, aunque subrayó que la distracción por dispositivos móviles se ha convertido en el riesgo más recurrente. "Lo que nosotros les pedimos siempre es no distraerse con el teléfono celular", expresó. Indicó que este comportamiento ha sido identificado como un factor de alto riesgo en la conducción, por encima incluso de la velocidad en varios casos recientes.

Detalló que, en promedio, entre sábado y domingo se registran de ocho a nueve siniestros viales en la capital, siendo la carretera 57 y Salvador Nava las vialidades con mayor incidencia.Como parte de las acciones preventivas, la corporación mantiene operativos de "puntos de conducción segura" los jueves, viernes y sábados. Tan solo la noche más reciente, informó que se detectó a nueve personas conduciendo en estado de ebriedad, quienes fueron certificadas por el médico de la secretaría.

El funcionario explicó que, además de las sanciones correspondientes, se contacta a familiares para que acudan por los conductores y evitar que continúen al volante en esas condiciones. "Son nueve riesgos que se sacaron de circulación", señaló.Sobre la temporada de calor, reconoció que suele incrementar el consumo de bebidas alcohólicas, pero insistió en el llamado a la responsabilidad. "Se antoja una cervecita, pero hay que hacerlo de manera responsable", comentó.

