Uso de celular al conducir provoca 40% de siniestros viales: Secretaría

El uso del teléfono celular mientras se conduce se mantiene como el principal factor de riesgo en los siniestros viales de la capital potosina, de acuerdo con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El funcionario señaló que cerca del 40 por ciento de los siniestros están relacionados con conductores que manipulan el celular, ya sea para enviar mensajes o realizar llamadas, lo que reduce significativamente la atención al volante.

Indicó que esta problemática se presenta con mayor frecuencia en la avenida Salvador Nava, considerada una vía rápida donde el uso del teléfono incrementa el riesgo de percances.

Como segundo factor de incidencia, mencionó el exceso de velocidad, que combinado con distracciones al volante agrava la posibilidad de siniestros viales.

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En cuanto a la aplicación de sanciones, detalló que semanalmente se registran entre 40 y 50 infracciones por el uso del celular mientras se conduce, lo que refleja la persistencia de esta conducta entre automovilistas.

Villa Gutiérrez hizo un llamado a la conciencia de los conductores, al advertir que este tipo de prácticas no solo pone en peligro a quien maneja, sino también a terceros.