Uso de cubrebocas se mantendrá vigente en templos de SLP

El arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe, anunció una serie de nuevos protocolos que harán obligatorio el uso del cubrebocas, con la facilidad de quitarlo solo en momentos de soledad o fuera de la iglesia en espacios abiertos, si esa es la decisión.

El protocolo consiste en utilizar el cubrebocas en la aproximación de gente.

Un ejemplo, es mantenerlo puesto durante la comunión, tanto sacerdote como feligreses, y solo bajarlo cuando se ingiere la ostia.

Los sacerdotes celebrantes, podrían dejar de usar el cubrebocas solo si se encuentran solos en el altar.

Sin embargo, y por el hecho de permanecer en el interior de un templo, prevalece la petición de que los feligreses y sacerdotes y personales del lugar, utilicen el cubrebocas como medida de seguridad.

Dijo que él mismo se ha quitado el cubrebocas, pero lo hace siempre estando pendiente de las mesas de salud tanto de San Luis Potosí como de Jalisco (en esta última entidad, aún es administrador apostólico de la Diócesis de San Juan de los Lagos).

Aclaró que la relajación en el uso del cubrebocas, se ve en la coincidencia de ambas mesas de salud con respecto al estado que guarda la pandemia.

"Me lo he quitado con la prudencia de vida por las personas que todavía no han tomado conciencia de lo importante que es acudir por la vacuna".

Pidió a los rezagados ir por la vacuna, y evitar esa relajación en la que nunca usan el cubrebocas, ya no se lavan las manos ni cortan las cadenas de contagio, porque todavía no se puede pensar en vivir como antes de la pandemia, y si en cambio, atender los cuidados necesarios.