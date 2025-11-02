UUZI prevé cierre de año complicado por aranceles en el sector automotriz

El cierre de año para las empresas de la región donde está situado San Luis Potosí será complicado, principalmente en el sector automotriz, debido a la incertidumbre provocada por ajustes arancelarios y afectaciones en la producción, señaló el titular de la Unión de Usuarios de la Zona Industrial (UUZI), Mario González Martínez.

"Este cierre de año viene un poco complicado con lo que es la rama automotriz, por todo el problema de los aranceles. Hay empresas que tienen paros técnicos, cierres de turnos y esperamos que para el próximo año se resuelva algo con el Tratado de Libre Comercio (T-MEC)", indicó González Martínez, quien señaló que las constantes modificaciones en la política comercial de Estados Unidos generan un clima de inestabilidad para la zona industrial.

A pesar de los retos que enfrenta el sector, el líder de UUZI mantiene expectativas positivas respecto a la llegada de nuevas inversiones a la zona industrial. Se proyecta que al menos cuatro empresas, principalmente del ramo automotriz, podrían instalarse próximamente en el parque industrial, lo que generaría nuevos empleos y actividad económica. Este crecimiento esperado se apoyaría además en posibles incentivos y programas del gobierno federal para estabilizar el sector ante la incertidumbre provocada por los aranceles internacionales.

Además, González reconoció que aunque existe cierta estabilidad en el sector, la incertidumbre podría provocar conflictos internos, por lo que las empresas confían en que se logren acuerdos que permitan mantener la operación y el desarrollo industrial en la zona.

Como respaldo al panorama internacional que cuestiona el flujo y costos del comercio automotriz, vale mencionar que Estados Unidos aplicó aranceles de hasta 25 % sobre automóviles y autopartes importados desde países que no cumplen con las reglas de origen del T-MEC, aunque se contempla que los vehículos fabricados en México que respeten esas reglas podrían obtener una tarifa efectiva cercana al 15 %.