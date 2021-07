Va potosino a competencia internacional de matemáticas

Junto a otros siete adolescentes del país, el potosino Daniel Ramírez Kuhn, estudiante de nivel secundaria, representará a México en la International Mathematics Competition (IMC) Indonesia 2021.

El alumno recién egresado del Instituto Cervantes Apostólica, participará en el certamen a celebrarse del 27 de julio al 1 de agosto próximo, de forma virtual a causa de la pandemia de la Covid-19.

En días pasados, la delegación de la Olimpiada Mexicana de Matemáticas en San Luis Potosí dio a conocer a los integrantes que conformarán la Selección Mexicana Olímpica, entre ellos Daniel Ramírez Kuhn.

El estudiante relató que desde el año pasado inició el proceso selectivo, donde participaron escolares de instituciones públicas y privadas. Así, en junio pasado se llevó a cabo la Olimpiada Nacional de Matemáticas, competencia donde obtuvo medalla de plata y su pase al evento internacional.

El adolescente de 14 años, detalló parte de la preparación académica para alcanzar la presea y su próxima asistencia a la IMC, consistente en jornadas donde resolvía exámenes con 15 problemas,12 de respuesta cerrada y 3 de aplicación, durante dos horas.

Daniel dijo que desde la primaria ha tenido gusto por las matemáticas, prueba de ello es que participó de manera permanente en competencias estatales y nacionales, eventos en los cuales reforzó su habilidad para resolver ejercicios de lógica y razonamiento matemático.

"Las matemáticas realmente no son tan aburridas o como unos lo piensan. A veces en las escuelas lo que hacen, es hacerlo de una manera muy directa que no involucra nada de pensamiento, solo es como hacer lo mismo siempre. Eso es lo que hace que, a las personas no les guste, porque creen que es de mucho memorizar", agregó el adolescente.