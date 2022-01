Vacunados con CanSino y otras dosis durante primer semestre de 2021 tienen más riesgo de una reinfección: Investigador

Las personas que recibieron la vacuna contra COVID-19 de Cansino y aquellas que fueron inmunizadas durante el primer semestre de 2021 tienen más riesgo de una reinfección con la variante Ómicron dado que actualmente prevalece una muy alta transmisión, aseveró Andreu Comas García, investigador del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina (CICSaB) de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), quien recalcó la importancia de que todas y todos reciban sus dosis de refuerzo.

Al iniciar la jornada de vacunación contra coronavirus para el sector educativo en el estado de San Luis Potosí -misma que se extenderá hasta el sábado 15 de enero-, el investigador puntualizó que durante 2021 el 5 por ciento de los casos de COVID-19 detectados en CICSaB eran reinfecciones mientras que en las primeras semanas de enero la cifra creció al 16 por ciento donde "prácticamente la mitad recibió su esquema de vacunación durante el primer semestre del año pasado".

Respecto al avance de la llamada "cuarta ola" en México, Comas García refirió que el Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME, por sus siglas en inglés) de la Universidad de Washington ha calculado que el "pico" se presente el 21 de enero. "Otros calculamos que será una semana después. Sin embargo, lo preocupante no es eso, sino el tamaño del pico que a nivel nacional será entre 5 y 7 veces mayor que cualquier otro y en San Luis Potosí entre 8 y 10 veces", subrayó.

Ante tal panorama y dado que el gobierno federal colocó a la entidad en semáforo verde llamó a la ciudadanía a actuar como si se estuviera en rojo. "Tenemos que ir de la casa al trabajo y viceversa, o de la escuela a la casa, pedir la comida a nuestro hogar. No hay que hacer ni la más pequeña reunión posible, cada vez que salga tengo que usar cubrebocas de buena calidad y bien puesto. Si tengo síntomas de COVID-19 como gripa leve o dolor de cabeza debo hacer la prueba, aislar mi familia, avisar a contactos de los últimos tres días de la sospecha y si salgo positivo aislarme por un periodo mínimo de 10 días", recomendó.

Asimismo, el investigador universitario advirtió que, si la población no aplica estas medidas no va a parar el contagio y hasta el 50 por ciento de los mexicanos se podrá infectar. Lo cual significa que aproximadamente 63 millones de personas enfermarían de coronavirus, con una letalidad de 240 mil muertes directas e indirectas; pero también 12 millones tendrán riesgo de padecer el llamado "covid largo" y ante eso no hay sistema de salud preparado para manejarlo.

"Una persona enferma con Ómicron en la calle sin cubrebocas puede contagiar a 264 personas en 12 días... La responsabilidad de frenar la pandemia en esta cuarta ola y evitar que se infecte el 50 por ciento de la población depende de nosotros como sociedad", concluyó Andreu Comas García.