Vacunas, limpieza y 100 mdp, disponibles para la Huasteca: Gallardo

Para responder a la contingencia provocada por las lluvias torrenciales en la región huasteca, el Gobierno del Estado ha erogado más de 100 millones de pesos, aseveró el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

En conferencia de prensa con medios de información de la Huasteca, afirmó que la administración estatal no escatimará en destinar más recursos económicos a dicha zona geográfica, incluso dejar de construir puentes u otras obras para redirigirlos a personas damnificadas

Consideró que la estructura gubernamental actuó con eficiencia y agilidad para brindar el apoyo y el auxilio, por ello, hasta el momento no se reportan personas fallecidas o lesionadas de gravedad.

"No hay gobierno que tenga recursos, pero nosotros dejamos de hacer un puente, una carretera para emplear el dinero en lo que ahorita se ocupa, que es la contingencia", manifestó.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Gallardo Cardona adujo que, en su momento la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo apoyará con financiamiento a San Luis Potosí y si no "nosotros ya como quiera, ya entramos".

Además de destacar que hay disponibilidad de más de 40 mil vacunas para las municipalidades afectadas y ya se trabaja en la fumigación contra el dengue, subrayó que, en coordinación con la Secretaría del Bienestar, se realizarán censos con agricultores y ganaderos, a fin de que tengan accesos a subsidios federales.

"Nosotros no estamos escatimando un solo peso, o sea, el Gobierno del Estado ha gastado muchísimo dinero, más de 100 millones de pesos y no vamos a dejar de invertir en lo más importante, que es la salud y el bienestar de las personas de la huasteca potosina", remató.