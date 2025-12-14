logo pulso
Vancini defiende su voto a favor de la Ley Gobernadora 2027

La diputada defendió su voto pese a que dos panistas se opusieron a la reforma.

Por Pulso Online

Diciembre 14, 2025 07:42 p.m.
A
Mireya Vancini, diputada.

Mireya Vancini, diputada.

La diputada Mireya Vancini Villanueva justificó su voto a favor de la reforma constitucional y a la Ley Electoral del Estado, conocida como la Ley Gobernadora 2027, al señalar que establece condiciones legales para que una mujer pueda competir por la gubernatura de San Luis Potosí.

Su postura se dio en un contexto de división interna en el PAN, luego de que dos legisladores de su misma bancada votaron en contra de la reforma aprobada por el Pleno del Congreso del Estado.

Vancini sostuvo que la modificación legal busca garantizar una participación real y no solo formal, al considerar que, aunque ha crecido la presencia de mujeres en cargos públicos, no se han generado condiciones equitativas para acceder al Poder Ejecutivo estatal.

La legisladora añadió que la Ley Gobernadora 2027 obliga a los partidos políticos a presentar perfiles sólidos y competitivos, con propuestas claras, de cara al proceso electoral de 2027, al tratarse de un cambio que impacta directamente en la forma en que se definan las candidaturas.

