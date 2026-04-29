Vandalismo deja sin luz puentes de Circuito Potosí, se queja Seduvop

Por semana, se reportan entre dos o tres casos de vandalismo en infraestructura de los puentes construidos en el Circuito Potosí o Anillo Periférico, informó Isabel Leticia Vargas Tinajero, titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop).

Expuso que, si bien los reportes más recientes corresponden a la Vía Alterna, los más recurrentes se localizan en diversos tramos del Anillo Periférico.

Aunque no precisó el monto, reconoció que subsanar todas las afectaciones eléctricas, de cableado o de otra índole sí se traduce en un gasto extraordinario.

En entrevista, refirió que, al detectarse las fallas o desperfectos una cuadrilla de mantenimiento acude a las reparaciones, en aras de que los pasos elevados no se encuentren a oscuras.

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"Sí, lamentablemente esta práctica sigue. No se han dejado de...presentarse. justo en el Circuito Potosí es donde más apagones tenemos en cuestión del alumbrado", concluyó.