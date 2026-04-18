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Vandalismo en pozo Salk 1 afecta suministro de agua

Interapas confirmó que cortaron cables eléctricos, lo que detuvo el bombeo y suspendió el servicio

Por Rolando Morales

Abril 18, 2026 12:09 p.m.
A
Vandalismo en pozo Salk 1 afecta suministro de agua

El suministro de agua potable en la colonia Nuevo Progreso se vio interrumpido este viernes luego de que se registraran actos de vandalismo en el Pozo Salk 1, infraestructura clave para el abastecimiento en la zona.

De acuerdo con el organismo operador Interapas, personal técnico acudió al sitio tras detectarse la suspensión del servicio. En el lugar confirmaron que personas ajenas ingresaron a las instalaciones y cortaron los cables que suministran energía eléctrica al equipo de bombeo, lo que provocó la detención inmediata de la operación del pozo.

La afectación impacta directamente a los habitantes de Nuevo Progreso, quienes permanecerán sin suministro durante las próximas horas mientras se realizan las reparaciones.

Brigadas especializadas ya trabajan en la reposición del sistema eléctrico y en la reactivación del pozo, aunque no se ha precisado el tiempo exacto para el restablecimiento total del servicio.

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Ante esta situación, Interapas pidió a la población hacer un uso racional del agua almacenada en sus hogares, a fin de mitigar los efectos de la interrupción.

El organismo también condenó los hechos y adelantó que emprenderá las acciones legales correspondientes contra quienes resulten responsables, además de mantener informada a la ciudadanía sobre los avances en la rehabilitación del servicio.

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