Vecinos de colonias precarias exigen apoyos federales; acusan que despensas se reparten con fines electorales

Habitantes de diversas colonias de la periferia de la ciudad como Bachoco, Héroes de Chimalhuacan, Olivos, 06 de junio, Margarita Morán, Urbi, Manuel Serrano, Tierra Blanca y Terremoto, puntos en donde no hay agua ni drenaje, se manifestaron en la Secretaría del Bienestar.

Ana Isabel Castro, vecina de una colonia precaria señaló que la petición principal es recibir apoyo de despensas, ya que aseguran que ese beneficio lo entregan con fines electorales.

Dijo que el COVID-19 les quitó su trabajo, y que los pobres ya no saben si sienten más miedo de morir de hambre o por el coronavirus, ya que viven al día y no cuentan con recursos para comprar sus alimentos.

La mayoría de los habitantes de esas colonias son comerciantes informales, albañiles, empleadas domésticas y obreros, por lo que a muchos de esos operarios se les redujo su salario en un 50 por ciento y en otros casos fueron despedidos al laborar en empresas pequeñas y al entrar en crisis, recortaron a su personal.

Lamentó que esas entregas de despensa no lleguen a los más pobres y que el gobierno federal no atienda las necesidades alimentarias de esas familias.

"La situación es crítica, con los niños en casa se come más y ya no sabemos si comprar cubrebocas, gel antibacterial, comida o pipa de agua, ya que la gran mayoría de nuestras colonias no cuentan con drenaje y agua potable".