Vecinos y locatarios, en contra de ciclovía

Decenas de residentes y locatarios de la avenida Himno Nacional, entre las calles Independencia y Coronel Romero, radicados en la primera sección de la colonia del mismo nombre, presentaron un escrito de inconformidad ante el Ayuntamiento por la aplicación del programa de la Ciclovía Potosina.

Dicho pronunciamiento se suma a la advertencia de otros comerciantes de esa vialidad, quienes anunciaron que no descartan presentar juicios de amparo en contra del esquema piloto que inicia mañana sábado.

De acuerdo con una misiva fechada al 21 de junio de 2019, los ciudadanos expresaron que el esquema no es viable para la infraestructura vial de la zona, ya que pone en riesgo a los peatones y usuarios que ascienden y descienden del transporte público urbano.

Asimismo, afirmaron que puede generar riesgos a los conductores de las unidades automotoras al descender de las mismas, así como incremento del tráfico vehicular en las horas pico.

Pese a lo anterior, los quejosos expresaron que no se oponen a la creación de una vía segura para los ciclistas, pero desean la ejecución de estudios más completos sobre la viabilidad del carril confinado.

"Consideramos que en la ciudad existen prioridades abandonadas en administraciones pasadas y esperamos que ésta no siga la misma vía (...) que no se ponga en riesgo la seguridad de peatones y ciclistas, y que no afecte la actividad económica de quienes están debidamente instalados en toda la avenida Himno Nacional", sentenciaron.

El documento fue recibido y sellado por la Presidencia Municipal y la Dirección General de Seguridad Pública Municipal (DGPSM).