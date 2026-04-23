Ven con reserva, iniciativa de asegurar autos en zona de parquímetros

La iniciativa presentada en el Congreso del Estado de San Luis Potosí por la diputada del PRI, Sara Rocha Medina, para obligar a los ayuntamientos a responder por robos o daños a vehículos en zonas de parquímetros, generó posturas cautelosas entre integrantes del Cabildo capitalino, quienes advirtieron posibles implicaciones legales y financieras.

La propuesta busca reformar diversas leyes para que los municipios no solo cobren por el uso del espacio público, sino que también asuman la responsabilidad sobre los vehículos estacionados. El planteamiento parte de que actualmente existe un vacío legal, ya que no hay claridad sobre la protección del patrimonio de los usuarios, pese a que sí se realiza el cobro del servicio.

Ante este escenario, la regidora del PRI, Margarita Hernández Fiscal, señaló que la iniciativa debe revisarse con detalle, particularmente para evitar afectaciones a la autonomía municipal. Explicó que cualquier ajuste implicaría un costo adicional para el Ayuntamiento, ya que incluir un seguro representaría una carga económica que no está contemplada.

Indicó que la tarifa actual de parquímetros, de ocho pesos por hora, difícilmente permitiría cubrir un esquema de aseguramiento, además de que los cobros municipales están definidos en la Ley de Ingresos aprobada por el propio Congreso del Estado, lo que limita la capacidad de maniobra del Ayuntamiento.

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Por su parte, el regidor del PRD, Jorge Zavala López, evitó fijar una postura definitiva y subrayó que primero se debe analizar a fondo la iniciativa, a fin de determinar su viabilidad y, en su caso, realizar adecuaciones que respondan a las condiciones del ámbito municipal.