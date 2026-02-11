Venderá Ayuntamiento capitalino 18 inmuebles

El Cabildo de San Luis Potosí aprobó por unanimidad la desincorporación de 18 inmuebles municipales para su enajenación mediante subasta pública, con el objetivo de obtener recursos extraordinarios que serán destinados exclusivamente a obra pública.

De acuerdo con el alcalde, Enrique Galindo Ceballos, los predios forman parte del patrimonio municipal, que en total supera los mil 200 inmuebles, por lo que lo aprobado representa una fracción menor del inventario. Señaló que se trata de terrenos sin uso funcional para el Ayuntamiento, en su mayoría con baja utilidad pública, ubicados en distintos puntos de la ciudad como la zona industrial, Sierra Vista, Puerta de Piedra, Camino Real a Guanajuato y Villamagna.

La subasta pública podría generar entre 900 y mil 100 millones de pesos, dependiendo de la participación y competencia entre los postores. Los valores de salida se determinaron con base en avalúos catastrales y comerciales realizados por peritos profesionales, con tres dictámenes por cada predio, a fin de asegurar que el municipio obtenga las mejores condiciones económicas.

Galindo explicó que la ley obliga a que el recurso obtenido se utilice estrictamente en infraestructura y no en gasto corriente. Para ello, el acuerdo incluye la creación de una comisión integrada por regidores y síndicos que dará seguimiento tanto al proceso de enajenación como a la aplicación del dinero y la ejecución de las obras, con el compromiso de mantener información pública y constante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El Cabildo definió cuatro proyectos prioritarios a los que se canalizarán los ingresos: la intervención en El Saucito, la obra de salida a Guadalajara, trabajos en el Río Españita los trabajos en la UBR Maravillas.

El alcalde aclaró que la medida no responde a una insuficiencia presupuestal del Ayuntamiento, sino a la intención de ampliar la capacidad de inversión y acelerar más proyectos. Sostuvo que las finanzas municipales permiten iniciar obras, pero la subasta busca generar un fondo adicional para ejecutar un mayor número de intervenciones.

El procedimiento administrativo iniciará con la publicación de convocatorias en la Gaceta Municipal y en el Periódico Oficial del Estado, abiertas a cualquier interesado. Mientras se concreta la subasta, el Ayuntamiento prevé comenzar los proyectos con recursos propios y en coordinación con el Gobierno del Estado, particularmente en las obras de El Saucito y la salida a Guadalajara, donde ya existe avance en la planeación conjunta.

El alcalde estimó que, si los tiempos de licitación se cumplen, los primeros trabajos podrían arrancar entre mayo y junio. Afirmó que la intención es concentrar la mayor cantidad de obra pública durante 2026 y parte de 2027, y recordó que en su anterior administración se realizó un ejercicio similar con la venta de un terreno que financió el Paso Esmeralda, proceso que dijo superó auditorías y sirvió como antecedente para el esquema aprobado ahora.