Venta de pirotecnia será vigilada en 58 municipios

Se realizará una revisión exhaustiva a los vendedores de pirotecnia, que se instalarán en 58 de los 59 municipios del estado, informó Mauricio Ordaz Flores, titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Precisó que los comerciantes solo tienen autorización de vender el material pirotécnico únicamente los días 24. 30 y 31 de diciembre, quienes deberán tener una credencialización y una capacitación previa.

"Anticipadamente tener una capacitación en el uso y manejo de extintor, obviamente en primeros auxilios para poder estar acreditados para poder vender (...) la única pirotecnia que está permitida, es la lúdica", enfatizó el funcionario estatal.

Ordaz Flores subrayó que la Coordinación Estatal remitió un oficio de exhorto a los 58 ayuntamientos, en aras de que los gobiernos municipales informen sobre el padrón de autorizaciones y ubicación de los mismos.

