Veta Gallardo la Ley Gobernadora

El Ejecutivo estatal decidió no promulgar la reforma electoral que obligaba a postular solo mujeres a la gubernatura en 2027.

Por Redacción

Enero 12, 2026 07:59 p.m.
A
El Gobierno del Estado informó, mediante un comunicado oficial, que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, decidió no promulgar la reforma a la ley electoral estatal en materia de paridad de género, que obligaba a los partidos políticos a postular únicamente mujeres para la gubernatura en el proceso electoral de 2027.

De acuerdo con el comunicado, la decisión se tomó con el objetivo de que la iniciativa "se analice y se discuta a fondo", y para evitar que "se vulneren derechos constitucionales a toda persona que aspire al cargo".

La reforma fue presentada por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y aprobada por el Congreso del Estado de San Luis Potosí el 14 de diciembre, con 19 votos a favor y 8 en contra. La propuesta establecía que los partidos políticos debían postular exclusivamente a una mujer para la elección de la gubernatura.

Según el documento oficial, el Ejecutivo estatal solicitó que el Ceepac replantee la iniciativa y que se abra una discusión más amplia, con la participación de especialistas en derecho constitucional, académicos y todas las fuerzas políticas, con el propósito de fortalecer la igualdad de género sin generar controversias legales.

El comunicado señala que el gobernador manifestó respeto a la autonomía del órgano electoral y del Congreso del Estado, y que su decisión se basa en la obligación constitucional de revisar las leyes aprobadas, al considerar que la iniciativa, "como está planteada, presenta serias dudas de constitucionalidad".

Finalmente, el texto difundido indica que la decisión no representa una postura en contra de la igualdad de género, sino la intención de que cualquier reforma electoral esté alineada con la Constitución y cuente con sustento jurídico suficiente para enfrentar posibles impugnaciones.

SLP

Redacción

El Ejecutivo estatal decidió no promulgar la reforma electoral que obligaba a postular solo mujeres a la gubernatura en 2027.

