Viaje a Reino Unido fue cubierto por organizadores: Torres Cedillo

Explicó que formó parte de un encuentro internacional en la Universidad de Cambridge

Por Rubén Pacheco

Febrero 20, 2026 02:17 p.m.
A
Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Pulso

Juan Carlos Torres Cedillo / Foto: Pulso

El gasto reciente por un viaje a Reino Unido para formar parte de un encuentro internacional en la Universidad de Cambridge, fue cubierto por las instituciones organizadoras, afirmó Juan Carlos Torres Cedillo, titular de la Secretaría de Educación del gobierno del estado (SEGE).

Refirió que acudió durante tres días como invitado a formar parte de la Comunidad Araucaria, una red de ministros, secretarios y líderes de educación de América Latina, que incluye, entre otros países, a Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México.

Complementó que el costo de traslado y demás erogaciones, fueron cubiertos por los organizadores y con apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Expuso que luego de tomar conocimiento de las estrategias internacionales generadas en la actualidad, remitió información a las instituciones de educación superior, dependientes de la SEGE.

Destacó que, en San Luis Potosí ya desarrolla un enfoque para alcanzar un nivel óptimo de inglés cuando se llegue a la educación superior, consistente en un 10 por ciento en preescolar, 20 por ciento en primaria, 20 por ciento en secundaria y 70 por ciento en media.

Desconoce Torres Cedillo devolución de SEGE a la Tesofe

Aparte, Ricardo Gallardo cuestionó que el 90% de las observaciones de la ASF sean a los municipios

