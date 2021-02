Vianey Montes deja el PAN porque no la incluyeron "ni para echar porras"

Debido a que no fue tomada en cuenta por no apoyar en la contienda interna a Octavio Pedroza Gaitán, además de ser excluida para "ni siquiera para ir a echar porras", fueron los motivos por lo que Vianey Montes Colunga, decidió abandonar el Partido Acción Nacional (PAN).

Reprochó que pese a ser una única diputada que ganó un distrito de mayoría para el panismo, no se le consideró "para nada" en el proceso electoral en desarrollo.

"Creo que el Partido Acción Nacional no me necesita, y bueno, por eso decidí ser diputada independiente, es una decisión personal, yo soy de que donde vemos que ya no cabemos, pues hay que salirnos", relató.

Recalcó que Acción Nacional está "orillando" a que militantes importantes abandonen el instituto político.

Montes Colunga reveló que "definitivamente ya no nos tomaban en cuenta", tanto que Rubén Guajardo Barrera, coordinador parlamentario del PAN, no se ha comunicado con ella en lo que va del 2021.

Informó que tiene varias invitaciones de adhesión de otros partidos políticos, por lo cual, en los próximos días "tomará decisiones".

La legisladora comunicó que el PAN es tan burocrático y elitista, que nunca pudo afiliarse porque casi debe presentarse "la carta del Papa para que te acepten". Aunado a que, solo ingresa quien tiene simpatías con Xavier Azuara Zúñiga, reclamó.

"Lamentable que te valoren más en otros partidos que en el partido que creo, siempre he trabajado desde el 2004. Los cargos que he tenido han sido a base de mucho trabajo; no me han regalado nada", expresó.