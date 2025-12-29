Video | Altercado entre locatarios y ambulantes en el República

Organizaciones de comerciantes de la vía pública y locatarios del Mercado República protagonizaron un altercado en las calles Moctezuma, 16 de septiembre y en la calle Reforma, porque los ambulantes ofertan los productos al igual que los establecidos y no habían sido retirados por la Dirección de Comercio.

Se habla de varias personas golpeadas y los locatarios del mercado anunciaron que se van a salir a vender también a la vía pública, pues no permitirán que la Dirección de Comercio deje a los ambulantes hacer lo que quieran.

Los establecidos tenían una reunión con personal del Ayuntamiento, cuando arribaron vendedores de la Asociación Heroínas Mexicanas, grupo que invadió la zona donde se ubicaba el puente peatonal, quienes a su vez retaron a la autoridad y a los locatarios en el sentido de que no se van a quitar.

Del enfrentamiento verbal pasaron a los golpes y se produjo un zafarrancho que las autoridades apenas pudieron controlar. En el lugar fueron atendidas algunas personas con moretones y algunos otros golpes.

Hasta las 14:00 horas, los comerciantes de la vía pública permanecían en el lugar y los locatarios se inconformaron porque esta temporada decembrina fue muy difícil, y los beneficiarios fueron los informales que la propia autoridad permitió.

Después, los comerciantes establecidos empezaron a salir con sus puestos y con eso iniciaron la venta en la vía pública, luego de no alcanzar un acuerdo con las autoridades municipales.

Salieron vendedores de frutas y verduras, algunos otros comerciantes de mercancías varias y unos más preparaban su salida para este martes, según señalaron.