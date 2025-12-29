Video: Apagones constantes afectan al Mercado República

La Unión de Comerciantes en Pequeño del Mercado República denunció que el alumbrado interno del centro de abasto presenta fallas constantes y un encendido eléctrico intermitente, situación que aseguran se ha vuelto recurrente desde las rehabilitaciones realizadas por el Gobierno del Estado, iniciadas en 2022.

De acuerdo con los comerciantes, los problemas se manifiestan en apagones parciales, luces que parpadean y cortes súbitos de energía en pasillos y áreas comunes, lo que afecta tanto la seguridad como la actividad diaria del mercado. Señalaron que estas fallas no son aisladas y que se repiten con frecuencia, especialmente en horarios de mayor afluencia.

Los locatarios atribuyen el origen del problema a una mala instalación de la infraestructura eléctrica durante las obras de rehabilitación, al considerar que no se atendieron adecuadamente las condiciones técnicas del inmueble. En ese sentido, indicaron que, pese a los trabajos realizados en los últimos años, el sistema no ha logrado operar de manera estable.

Por su parte, la Unidad de Gestión del Centro Histórico del Ayuntamiento de San Luis Potosí ha intervenido en distintas ocasiones para atender los reportes y, según refirieron los propios comerciantes, ha reconocido que existe una deficiente instalación eléctrica. Sin embargo, los locatarios insistieron en que las acciones emprendidas han sido temporales y no han resuelto de fondo la problemática.

Ante este panorama, la Unión de Comerciantes en Pequeño reiteró el llamado a las autoridades estatales y municipales para que se realice una revisión integral del sistema eléctrico del Mercado República y se garantice una solución definitiva que evite la repetición de fallas y reduzca los riesgos para quienes trabajan y acuden diariamente al lugar.