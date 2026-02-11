Video | Alumnos de la UASLP se manifiestan en distintas vialidades

Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UASLP, llevaron a cabo manifestaciones y bloqueos de vialidades al poniente y oriente de la capital, mismas que derivaron en el cierre de la circulación en la glorieta Francisco González Bocanegra, que hasta las 15:00 horas se mantenía.

Esto, tras la difusión de una denuncia por violencia, interpuesta por una exalumna en contra de un catedrático de dicha facultad.

Primero, un grupo de unos 50 alumnos mantuvo por unas dos horas el cierre en Circuito Potosí (Periférico) y Avenida Chapultepec.

Durante su discurso, señalaron la exigencia de justicia y la necesidad de protocolos efectivos que garanticen espacios seguros dentro de la Institución.

Aparte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó que sus agentes desplegaron un dispositivo de abanderamiento y cierres anticipados de vialidades para garantizar la seguridad de los participantes y de automovilistas.

También, se informó que después, los estudiantes avanzaron sobre Chapultepec con dirección a Salvador Nava.

Aparte, en la Glorieta "Benito Juárez", otro contingente fue ingresando por avenida Universidad hacia zona centro. La Policía Vial mantuvo despliegue con abanderamiento y cierres anticipados.

Cerca de las 14:00 horas de este miércoles, se reportó la liberación de estas vialidades, pero se mantenía el de la glorieta Bocanegra.