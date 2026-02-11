logo pulso
Video | Alumnos de la UASLP se manifiestan en distintas vialidades

Exigen justicia para alumna presuntamente agredida por un docente de la Facultad de Ciencias

Por Iván Edmundo Rodríguez

Febrero 11, 2026 11:49 a.m.
A
Foto: SSPC

Foto: SSPC

Estudiantes de la Facultad de Ciencias de la UASLP, llevaron a cabo manifestaciones y bloqueos de vialidades al poniente y oriente de la capital, mismas que derivaron en el cierre de la circulación en la glorieta Francisco González Bocanegra, que hasta las 15:00 horas se mantenía.

Esto, tras la difusión de una denuncia por violencia, interpuesta por una exalumna en contra de un catedrático de dicha facultad. 

Primero, un grupo de unos 50 alumnos mantuvo por unas dos horas el cierre en Circuito Potosí (Periférico) y Avenida Chapultepec.

Durante su discurso, señalaron la exigencia de justicia y la necesidad de protocolos efectivos que garanticen espacios seguros dentro de la Institución. 

Aparte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la capital, informó que sus agentes desplegaron un dispositivo de abanderamiento y cierres anticipados de vialidades para garantizar la seguridad de los participantes y de automovilistas. 

Otro caso violento afecta a la UASLP

Académico agredió a exalumna en diciembre, tras conocerse el caso, fue suspendido; alumnos protestan en Facultad de Ciencias

También, se informó que después, los estudiantes avanzaron sobre Chapultepec con dirección a Salvador Nava.

Aparte, en la Glorieta "Benito Juárez", otro contingente fue ingresando por avenida Universidad hacia zona centro. La Policía Vial mantuvo despliegue con abanderamiento y cierres anticipados.

Cerca de las 14:00 horas de este miércoles, se reportó la liberación de estas vialidades, pero se mantenía el de la glorieta Bocanegra.

Regidor evita hablar de sanciones tras viaje a España

SLP

Rolando Morales

El gobernador Ricardo Gallardo calificó el viaje como gasto innecesario y advirtió posibles sanciones del PVEM

Sin "Convoy", han bajado las faltas administrativas: Villa Gutiérrez

SLP

Rolando Morales

Se detienen hasta 130 personas a la semana, señaló el titular de la SSPC capitalina

Lanzan app "Escudo Digital" contra las extorsiones telefónicas

SLP

Rolando Morales

Zarazúa aclara juicio por plaza federal; "es un ejercicio técnico", dice

SLP

Ana Paula Vázquez

La funcionaria destacó que su compromiso está con el Poder Judicial del Estado