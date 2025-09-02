Video | Bloquean calles del centro por manifestación
Se trata de trabajadores de Valeo que exigen pagos de utilidades
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó sobre una manifestación en calles del centro histórico. Se trata de trabajadores de Valeo que exigen pagos atrasados de utilidades.
El grupo de manifestantes avanzó por la avenida Venustiano Carranza hasta las oficinas del SAT en Independencia, donde mantienen un bloqueo.
La Policía Vial reportó que realizó cierres momentáneos conforme avanzó el contingente y, como parte del dispositivo de Policía Vial, se aplicaron cierres de circulación en Independencia a partir de Vicente Guerrero, Melchor Ocampo y Simón Bolívar.
Cerca de las 13:00 horas se liberó la circulación.
