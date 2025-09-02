logo pulso
Video | Bloquean calles del centro por manifestación

Se trata de trabajadores de Valeo que exigen pagos de utilidades

Por Redacción

Septiembre 02, 2025 12:00 p.m.
A
Foto: Pulso

Foto: Pulso

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la capital informó sobre una manifestación en calles del centro histórico. Se trata de trabajadores de Valeo que exigen pagos atrasados de utilidades.  

El grupo de manifestantes avanzó por la avenida Venustiano Carranza hasta las oficinas del SAT en Independencia, donde mantienen un bloqueo.

La Policía Vial reportó que realizó cierres momentáneos conforme avanzó el contingente y, como parte del dispositivo de Policía Vial, se aplicaron cierres de circulación en Independencia a partir de Vicente Guerrero, Melchor Ocampo y Simón Bolívar.

Cerca de las 13:00 horas se liberó la circulación. 

