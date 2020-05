VIDEO | Casos de coronavirus en SLP suben a 271, 20 más que ayer; se registra una nueva defunción

San Luis Potosí acumula hasta este sábado 271 casos de coronavirus, es decir, 20 más que ayer.

Asimismo, se reportó un nuevo deceso, por lo que la cifra sube a 16.

Hasta el momento se tienen registrados casos en 24 municipios. Ciudad del Maíz, Tamuín y Huehuetlán se suman a la estadística.

Los 20 nuevos casos corresponden a 9 mujeres y 11 hombres, de entre 8 y 65 años de edad. Todos los contagios recientes fueron locales.

Respecto al más reciente fallecimiento, se trata de una mujer soledense, de entre 45 y 49 años de edad, quien presentaba obesidad como factor de riesgo.

Hasta el momento hay 57 personas hospitalizadas, de las cuales 32 se encuentran estables, 17 graves y 8 en estado crítico.

Mónica Liliana Rangel, secretaria de Salud dijo que tras la pandemia "deberemos aprender a vivir con el virus, va a ser una situación permanente, aún no existe una vacuna, se están probando algunos tratamientos pero tenemos que aprender a vivir con él y después de esta primera epidemia, la vida ya no será normal, ya no podremos saludar de la manera normal, tendremos que mantener estas medidas de restricción".

Respecto al pico de la pandemia en San Luis Potosí, recordó que la entidad comenzó a registrar casos aproximadamente un semana y media después de confirmarse el primer caso a nivel nacional.

Dijo que se prevé un mayor crecimiento de casos dentro de una o dos semanas y ello dependerá del comportamiento de la ciudadanía sobre todo mañana, durante el Día de la Madre.