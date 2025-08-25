Video | Cobran de forma arbitraria taxistas de la Fenapo

Un video difundido en redes sociales evidenció que taxistas ubicados en las bahías de la Feria Nacional Potosina (Fenapo) 2025 cobran tarifas excesivas, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se retira de la zona de inspección durante la madrugada, pese a que la dependencia estatal anunció que mantiene vigilancia permanente durante la edición ferial.

En las imágenes se observa el disgusto de los usuarios, quienes denuncian que los ruleteros establecen cobros “a su criterio” para trasladar pasajeros desde la feria hacia distintos puntos de la zona metropolitana.

De acuerdo con la denuncia, las tarifas oscilan entre 150 y 600 pesos, siendo este último monto aplicado para viajes hacia el Barrio El Saucito.

?? | Cobran de forma arbitraria taxistas de la Fenapo

- Apagan el taxímetro y establecen sus tarifas nocturnas de hasta 600 pesos, según la denuncia

Toda la información: ??https://t.co/0dPwh7wEor pic.twitter.com/azUSmDk8R9 — Pulso Online (@pulso_mx) August 25, 2025

En las imágenes, un ciudadano pregunta a los conductores si van a usar el taxímetro o aplicarán una tarifa arbitraria, a lo que todos respondieron que no utilizarían el aparato, mientras que la presencia de personal de la SCT era inexistente en ese momento.

Aunque esta problemática no es nueva, ciudadanos han señalado que algunos taxistas han hecho caso omiso a las indicaciones de la autoridad de Comunicaciones y Transportes, manteniendo prácticas irregulares durante diversas ediciones de la FENAPO.

La denuncia pone en evidencia la necesidad de reforzar la vigilancia y garantizar que las tarifas sean justas y transparentes, especialmente durante los eventos masivos que concentran a miles de visitantes en la capital potosina.