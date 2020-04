VIDEO | Dos menores de entre 5 y 9 años de edad, entre los casos confirmados de coronavirus en SLP

La Secretaría de Salud confirmó que en San Luis Potosí hay hasta el momento 31 casos, tal y como informaron ayer por la noche las autoridades federales.

Los cuatro nuevos casos son tres mujeres y un hombre, uno de ellos es un caso importado y el resto se detectaron tras contacto con pacientes que dieron positivo en la entidad potosina.

Asimismo, se informó que entre los casos hay dos personas de cinco a nueve años de edad que tuvieron contacto con una persona enferma. Ambos menores se encuentran bien.

Hay tres personas que se han contagiado en el país pero fuera de San Luis Potosí.

Aparte, se ha dado de alta a cuatro casos confirmados.

Respecto a los paisanos, hay 533 personas en aislamiento preventivo.

La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel enfatizó que los niños sí se enferman e incluso pueden morir, además llevan una mayor carga viral que puede contagiar a otras personas, por ello es importante alejar a los niños de los adultos mayores y demás grupos vulnerables.

Advirtió que por el periodo de confirmación, mañana, el sábado o la próxima semana se podrían confirmar los primeros contagios locales, de los que se desconozca el origen o contacto.

Agradeció a quienes han hecho un esfuerzo y son corresponsables con su familia y la sociedad. Asimismo, hizo un llamado a quienes aún no creen y pasan por alto las recomendaciones de Salud, ya que es un riesgo para ellos, para su familia y para el resto de los ciudadanos.

Confió en que no se deba llegar a un momento en el que se deba escoger entre qué pacientes atender. "Es un escenario que se puede presentar si no hacemos caso, nos estamos preparando para atender a un .2 y hasta 1 por ciento, empezar a manejar nuestras camas, médicos, escalar nuestros hospitales, empezar a ampliar los espacios para atención, sin embargo, en una fase de una epidemia donde ya rebasó el sistema de salud no es tanto decidir a quién atender, sino la posibilidad en camas, respiradores y por ello requerimos que ahora nos ayuden".

Además hizo un reconocimiento al personal de salud, por su labor en el combate a la pandemia y confió en que la ciudadanía sabrá reconocer el esfuerzo.

Miguel Lutzow, director de Salud Pública enfatizó que a nivel mundial la cifra está cerca de llegar al millón de contagiados.

Se informó que en el caso de la Cruz Roja, se han implementado protocolos para la atención de pacientes que pudieran padecer enfermedades respiratorias y ello incluye la sanitización de ambulancias.

Respecto a las funerarias, se dio a conocer que se han realizado 66 visitas.

En cuanto al cierre de establecimientos, se enfatizó que deberán cerrar aquellos no esenciales. Respecto a la industria, la Sedeco mantiene diálogo con las empresas. Entre los que deben cerrar se incluyen estéticas y papelerías, por mencionar algunos.

Lutzow enfatizó que "es un hecho que se van a dar los contagios locales, no esperemos a tomar las medidas preventivas, se tienen que hacer ya".

Sobre una posible Ley Seca, ello dependería de la Dirección de Gobernación.