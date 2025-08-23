Video | Gallardo insiste en que son reales números de Don Omar

Aunque a través aplicaciones de vista área y declaraciones de especialistas, se establece la imposibilidad de que el Teatro del Pueblo de la Fenapo pueda albergar a 358 mil personas, el gobernador Ricardo Ricardo Cardona defendió que sí es posible.

"A ver nosotros tenemos 2. 9 hectáreas, casi 3 hectáreas del Teatro del Pueblo contra 2 hectáreas que tiene el zócalo (de la Ciudad de México)", aseveró el mandatario estatal pese a que cifras oficiales de la Ciudad de México precisan que la principal plancha cívica del país tiene una superficie de 4.68 hectáreas.

Declaró que cuando la gente no está tan junta caben cuatro personas por metro cuadrado, sin embargo, cuando hay mayor aglomeración puede incrementar de seis a siete personas. "Si tú multiplicas los metros, claro quedan", reviró.

?? | Gallardo insiste en que son reales números de Don Omar en la Fenapo de #SLP, pero tampoco sus cuentas dan la cifra de asistencia anunciada.

Recriminó que los "medios o portales conservadores" siempre han querido desprestigiar al gobierno del estado y al propio ciudadano. "Si un potosino tiene éxito, buscan la manera de chingarlo. Es como una especie de por qué chingaos va a salir adelante ese cabrón si nosotros no (sic)", fustigó.

"En el caso de Don Omar, tuvimos el pasillo central que no se podía mover un alma y que ya no alcanzaron entrar al evento, o sea, tuvimos el pasillo de entrada a la Fenapo abarrotado con las medidas suficientes para poder tener solamente en el pasillo más de 10 mil, 15 mil personas", dijo.

Aunque Gallardo Cardona sostuvo que el espacio tiene 2.9 hectáreas, de acuerdo con Google Maps y Google Earth, tiene una superficie estimada de alrededor de 19 mil metros cuadrados, equivalente a 1.9 hectáreas.

Si se realiza la operación más amplia sugerida por el gobernador, es decir, las siete personas por cada uno de los 29 mil metros cuadrados equivalentes a las 2.9 hectáreas, el resultado es de 203 mil personas.

Es decir, aún faltarían acomodar a 155 mil personas. Eso se lograría al ubicar alrededor de 12.3 asistentes por cada uno de los 29 mil metros cuadrados de la explanada de espectáculos.