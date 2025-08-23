Municipio realiza estudio para reconstruir puente de Universidad

El alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, informó que es necesario rehabilitar el puente de avenida Universidad, ubicado en el primer cuadro de la ciudad, por lo que adelantó, se requiere realizar un estudio de fondo de la infraestructura con el objetivo de determinar el estado actual y las acciones a realizar.

“Se necesita un estudio de fondo, incluso lo intenté hace tres años, el que las vías del tren de la parte central se tendrían ya que mover del centro de San Luis, la verdad es que parte la ciudad lo requiere”, así lo expresó el edil capitalino.

Añadió que la actual infraestructura no permite el tránsito ciclista ni peatonal en la zona, ante esto señaló que la Dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento capitalino, ya prepara un estudio en la zona y del desnivel Manuel Jose Othón.

“De ahí viene la intención de nosotros de hacer un nuevo estudio para cruzar la ciudad, no solo en Universidad, sino en el Manuel J. Othón, creo que son dos nudos que hacen a la ciudad muy fuerte y ya el director de obras está haciendo los estudios pertinentes”.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Agregó que en cuanto al puente Universidad, es necesario reconstruirlo, pues consideró que la infraestructura ya se encuentra muy dañada, por lo que es necesario rehabilitarlo tomando en cuenta el paso vehicular, personal y ciclista.