VIDEO | Habilitan en SLP un centro estatal de recepción de apoyos para quienes trabajan contra el coronavirus

La Secretaría de Salud informó este sábado por la mañana que San Luis Potosí se mantiene con 35 casos de coronavirus y 152 sospechosos.

Los dos nuevos casos son mujeres que fueron identificadas como contactos de casos registrados en la entidad. Una de ellas tiene entre 20 y 24 años y la otra, de 45 a 49.

Asimismo, se mantiene en dos la cifra de muertos a causa de dicho padecimiento.

En cuanto a los paisanos, hay 763 personas en aislamiento voluntario preventivo. Se han identificado 10 personas con síntomas respiratorios pero han sido descartados.

El gobernador Juan Manuel Carreras envió un mensaje a los potosinos y enfatizó que hoy que comienza el que sería el periodo vacacional, ello no significa que los ciudadanos puedan salir de sus casas.

"Entran nuestras tradicionales vacaciones de Semana Santa y quiero recordarles que hagamos un esfuerzo adicional para mantenernos en casa".

"Seguramente, sé y lo respeto, hay personas que tienen que hacer sus ejercicios espirituales, religiosos, les pedimos que lo hagan de un modo íntimo, personal, familiar en sus casas".

Aparte reconoció que muchas personas se encuentran en situación difícil en materia económica. Exhortó a quienes se dedican al rubro de alimentos a mantenerse laborando "pero que esto no signifique un abuso en materia de precios".

Agregó que se prevé la inversión de hasta 450 millones de pesos adicionales en salud para atender la contingencia.

La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel informó que se abrió un centro estatal de recepción de apoyos con responsabilidad social, el cual se ubica atrás de la Cruz Roja.

Entre lo que se recibe se incluye equipo de limpieza, material y equipo de protección al personal de salud, agua embotellada y equipo médico y de laboratorio. Solo se recibirán donativos en especie.

A los donadores se les informará a dónde se canalizan los apoyos. Las aportaciones se pueden recoger a domicilio, tras realizarse un aviso vía telefónica. La secretaria de Salud pidió llamar a los encargados del centro para recibir instrucciones para los donativos, a fin de que no salgan de casa y se eviten las aglomeraciones.

Respecto al gel antibacterial, Rangel recomendó tener cuidado con la compra de producto sin etiquetado, ya que debe contar con 70% de concentrado de alcohol, de lo contrario, no funciona en el combate al coronavirus. "Si no cumple es una protección falsa, yo creo que sí pero no me está funcionando, no compren cualquier producto, nos podemos exponer, además no sabemos qué otras sustancias le han puesto para realizarlo".

Aparte se anunció el reparto de 110 mil despensas que se repartirán a lo largo de 11 semanas, mismas que repartirá el DIF estatal a grupos vulnerables, incluyendo adultos mayores madres de familia y otros sectores de la sociedad.

Cada despensa incluye aceite, sardinas, lentejas, pasta, hojuelas de avena, harina de maíz para tortillas, frijoles negros para la Zona Huasteca y frijol bayo para la Zona Media, arroz, un litro de leche y atún.

El reparto de despensas se realizará cumpliendo los protocolos de sana distancia, para evitar que se genere el riesgo de contagios.

Además, a partir de mayo, si los niños no regresan a la escuela, los desayunos escolares se entregarán en las casas.

El director de Salud Pública, Miguel Lutzow dijo que en Valles se han detectado 27 casos sospechosos y varios ya han sido descartados. Entre los casos en estudio se incluye el de un joven de 19 años de edad que falleció tras ingresar al hospital con un cuadro que no cumplía características del coronavirus, fue atendido pero no mejoró y regresó al nosocomio, ya con síntomas como fiebre y afectaciones respiratorias, por lo que se aplicó el protocolo. Aún se esperan los resultados.

Respecto a los laboratorios para realizar muestras, los únicos dos que pueden efectuarlas son el Laboratorio Estatal de Salud Pública y el de la UASLP; además, para tomar muestras están permitidos la Bene, el Hospital Ángeles y un laboratorio particular. En el caso del Ipicyt, está en proceso de trámite.