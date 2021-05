VIDEO | Las frases del segundo debate a la gubernatura de SLP

Arrancó la primera parte del debate ciudadano organizado por la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX). El ejercicio se conformó de cuatro etapas: la ronda inicial de primera intervención, un panel ciudadano, un panel de líderes de opinión y la ronda final.

Ronda inicial de primera intervención

Ofrece Marvely Costanzo dar voz a las personas que no se sienten representadas.

Reactivar la economía, la propuesta inicial de Mónica Rangel en el debate Ciudadano.

Hoy parece que solo se gobierna para la capital: Romero Calzada.

En 23 días se estará difundiendo que ganó la democracia: Octavio Pedroza.

Nadie puede proclamarse ganador de las encuestas, dice Arturo Segoviano en el arranque del debate ciudadano.

No hay ningún gobierno que pueda solo: Francisco Rico.

Tengo la gran virtud de leer medios nacionales e internacionales y entender sobre tecnología, dice Adrián Esper Cárdenas.

Juan Carlos Machinena se retira del debate; acusa "tendencia" a favor de Pedroza.

Panel Ciudadano

La Policía Cibernética es la solución para la ciberseguridad, dice Octavio; prevenir y no solo reaccionar, revira Segoviano.

Marvely condena el asesinato del candidato en Cajeme, Abel Murrieta y asegura que no permitirá la corrupción, "quienes están en los cargos, están porque los pone el gobernador".

Mayor participación de la mujer sin descuidar su participación en lo familiar, sugiere Pedroza; ofrece devolver las estancias infantiles.

Respeto la libertad de todo ser humano de pensar en el marco de la legalidad, dice Pedroza sobre despenalización del aborto y bodas gay.

Arremete Esper contra Rangel; la culpa del cierre de la mitad de sus negocios durante la pandemia.

Vida digna para las personas con espectro autista y sus familiares, plantea Rangel; defiende acciones a favor de ese sector de la población durante el sexenio carrerista.

Panel de líderes de opinión

Ofrece Esper mejorar las vías de comunicación en la capital, pero no detalla cuáles; además promete impulsar una súper autopista en la Huasteca. Consultas médicas "vía satélite", otra de sus propuestas.

Seguro del desempleo por pandemia, programa "Ya tengo chamba" para recién egresados y estímulos para contratación de adultos mayores y personas con discapacidad, ofrece Pedroza.

"Voy a ser gobernador, no adivino", responde Pedroza tras pregunta de Rangel sobre periodos para resultados de programas.

Llavero de seguridad sobre todo para mujeres, propone Rico para inhibir los robos.

Hay dinero para todo, solo hay que aplicarlo correctamente y no podemos reinventar a SLP cada seis años: Segoviano.

Facilitar los trámites para las micro y pequeñas empresas en las cuatro zonas del estado mediante acompañamiento y el uso de internet, plantea Rangel en el debate ciudadano.

Repruebo completamente el gobierno de Toranzo y el de Carreras estaría "de panzazo": Rangel; sobre acusaciones en su contra, afirma que nada se le ha comprobado.

Los jóvenes que estudian no tienen empleo no porque no quieran trabajar, sino porque no hay industria: Marvely.

Necesitamos no pensar en hacer más hospitales, sino en reconstruir desde la base lo ya existente y más beneficios para el personal médico y de enfermería: Romero.

Ronda final

"Movimiento Ciudadano es la verdadera tercera vía", dice Marvely en el cierre del debate ciudadano.

No es tiempo de pasividad ni de abstenerse de ir a votar pretendiendo dar señales de protesta contra el sistema político: Rico

Acusa Segoviano al titular de Finanzas de hacer llegar recursos al coordinador de campaña de Octavio y afirma que formalizará una denuncia por ese hecho.

"A palabras necias, oídos sordos; a falta de ideas, la difamación", responde Pedroza tras acusación de Segoviano.

"No elijas delincuentes, SLP está preparado para ser gobernado por una mujer honesta", dice Rangel; aparte acusa a Octavio de ser "el candidato de Calderón".

"No sabemos nadien (sic) dónde está el dinero que desvía el virrey" dice Esper en la ronda final del debate ciudadano.

Hoy es el momento de trasformar la vida de nuestros hijos, hoy San Luis Potosí está en terapia intensiva, dice Romero Calzada como comentario final del debate.