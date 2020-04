VIDEO | Los potosinos somos ejemplo nacional de lo que no se debe hacer, reprocha Salud

Mónica Liliana Rangel, secretaria de Salud enfatizó que la entidad es de los estados que menos están respetando la movilidad, tal y como se informó ayer en cadena nacional "y no lo hacemos, no entendemos, no llega la conciencia a los potosinos de que tenemos que quedarnos en casa y la secretaría de Salud Federal nos menciona como uno de los estados con sociedad menos disciplinada, ni siquiera llegamos al 50%".

Hizo un enérgico llamado a la conciencia de la gente, "el gobierno no puede hacer todo... somos ejemplo nacional de lo que no se debe hacer, ejemplo nacional de que si seguimos con esa conducta, nuestra gráfica puede aumentar de manera exponencial y con ello vamos a tener más enfermos y más muertes".

Ayer, durante la conferencia de prensa vespertina se informó que San Luis Potosí registra aún un 48% de movilidad, lo que podría disparar en los próximos días el número de casos de coronavirus y saturación en los hospitales.