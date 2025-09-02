Video | Preocupa a vecinos de la Benito Juárez poste a punto de caer
Se ubica justo frente a la escuela primaria Ford 51
Habitantes de la calle 21 de Marzo, en la colonia Benito Juárez, del municipio de Soledad de Graciano Sánchez, denunciaron la peligrosa situación que representa un poste de luz en mal estado, ubicado justo frente a la escuela primaria “Ford 51”.
De acuerdo con los vecinos, el poste se encuentra inclinado y cada vez más debilitado, debido a que distintas empresas de telefonía, internet y televisión de paga lo utilizan, saturándolo de cables que ya lucen sueltos.
Señalaron que de continuar así, podría desplomarse en cualquier momento y caer sobre la infraestructura eléctrica de la zona o, peor aún, sobre transeúntes y estudiantes.
La preocupación aumenta entre los habitantes, quienes temen que, por la posición en la que se encuentra, el poste pueda colapsar y provocar un accidente que ponga en riesgo la integridad de los niños que diariamente acuden a clases.
Los colonos hicieron un llamado urgente a las autoridades competentes, como Protección Civil estatal y municipal, para que atiendan esta denuncia antes de que ocurra una tragedia.
