VIDEO | Se mantiene SLP con 27 casos de coronavirus; confirma Salud que Ejército se encargará del Hospital Central

La Secretaría de Salud informó que hasta el corte de este miércoles se registran 27 casos de coronavirus en San Luis Potosí -25 en la capital y 2 en Soledad-, lo que implica que de ayer a hoy no se ha registrado incremento.

Asimismo, se han contabilizado en total dos decesos y hay 76 casos sospechosos en estudio.

La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel agradeció al personal de salud por todo el trabajo realizado a lo largo de los dos últimos meses y pidió a la ciudadanía que los cuiden "porque son los que nos van a atender".

Comentó que ayer se estableció coordinación con el Ejército para establecer líneas de acción del plan DN-III y se les notificó que el Hospital Central será el nosocomio de escalamiento, es decir: primero se atenderá a la población abierta en el Hospital de Soledad pero una vez que esté al 80% de ocupación se escalará al Hospital Central que será comandado y dirigido por el Ejército.

"Están a marchas forzadas para tener el hospital listo a la brevedad", recalcó y añadió que colaborarán en traslados, vigilancia y en el área de almacén.

Advirtió que en breve se pasará a una fase de transmisión local e insistió en la importancia de aplanar la curva.

En cuanto a los paisanos, 472 se encuentran en aislamiento pero hasta el momento ninguno ha desarrollado síntomas.

Respecto a la línea de atención telefónica, 24 personas han requerido apoyo psicológico.

Asimismo, se informó que ayer fue trasladado un paciente del Hospital General de Zona número 1 del IMSS al Hospital 50, para lo cual Salud proporcionó una cápsula, ya que el enfermo presenta síntomas probables de coronavirus, pero aún se encuentra en calidad de sospechoso y en espera de los resultados.

La funcionaria pidió prestar atención a los informes de Salud, ya que en ocasiones se cae en difundir o vemos información que vamos pasando, se van haciendo comentarios. "Seamos prudentes, solidarios, estamos empezando a estigmatizar, a acosar y eso no debe ser, todos tenemos riesgo de enfermar y puede ser cualquier persona, seamos respetuosos, no divulguemos nombres, ni domicilios, ni municipios, estas ruedas de prensa se repiten en cada jurisdicción para que tengan información de primera mano".

Todo paciente que tenga un cuadro clínico de neumonía o sospechoso de Covid-19 se debe poner bajo resguardo a fin de evitar posibles contagios, se inicia un protocolo de estudio y se realiza el estudio de coronavirus. "Muchas personas van a entrarl al sistema como sospechosos pero finalmente van a ser descartados, en el caso de Valles falleció por neumonía bacteriana pero con comportamiento atípico".

Respecto al apoyo del gobernador Juan Manuel Carreras, Rangel explicó que "La preocupación es genuina, nos estamos enfrentando a una situación inédita a nivel internacional, sistemas de primer mundo se han visto rebasados, hemos visto cómo la gente muere y creo que como médico estudias para que la gente no muera y si no tuviera el respaldo del gobernador y de mis compañeros, sola no podría... lo digo de frente y sinceramente, si no tuviera el respaldo de Juan Manuel Carreras no podría cumplir con mi labor y lo más honesto y lo más ético sería retirarme, sin el respaldo del gobernador y mis compañeros la batalla está perdida... con toda certeza y de frente les digo: el primero que me mandó llamar para preguntar qué hacemos, fue el gobernador".

Agregó que se necesita el apoyo de la ciudadanía, que todos apoyen "hemos tenido un desgaste pero eso no importa, para eso estudiamos y para eso somos funcionarios y hoy tenemos la oportunidad de servir a la gente y aquí también va mi familia y sus familias... y mi preocupación es por ustedes, por ti, por tu familia, por el personal de salud, porque también tienen familia, me preocupan pero sobre todo me ocupan, en el momento en el que pueda decir: lo hicimos bien, San Luis, lo hicimos bien, juntos salimos adelante, ese día no me va a importar que no hayamos dormido uno, dos o tres meses, o que hayamos estado atendiendo a la gente, lo importante será que San Luis salió adelante como sociedad".