Video | Sefin va al corriente con la UASLP, insiste García Vidal

"Hay muy buenas relación con el director (rector Alejandro Zermeño Guerra). Nada más que hay veces, pues yo creo que lo agarran en un mal momento, y hace declaraciones muy poco favorables", reviró Ariana García Vidal, titular de la Secretaría de Finanzas.

Esto, luego de que se hablara de una deuda que mantiene esa dependencia con la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP).

El pasado 20 de julio, Alejandro Javier Zermeño Guerra, rector de la UASLP, reportó que enfrenta una posible crisis financiera debido a un adeudo de 150 millones de pesos por parte del Gobierno del Estado, correspondiente al primer semestre de 2025.

En entrevista, la funcionaria estatal negó que la dependencia mantenga endeudamiento con la casa de estudios.

?? | "Sefin va al corriente con la UASLP", insiste García Vidal

Alegó que las ministraciones asignadas a la Universidad Autónoma se divide en dos rubros, es decir, aportación líquida y en especie, en cuyos rubros, la Sefin está al corriente.

Al respecto, el 12 de abril del 2024, la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop), inició el arranque a los trabajos de reforzamiento y ampliación de la Torre 2 de la Facultad de Ciencias, campus Pedregal, con una inversión de 32.7 millones de pesos, sin embargo, a más de un año la intervención no ha concluido.