VIDEO: 10 nuevas muertes por Covid y 153 casos más, reporta la Ssa

En las últimas semanas, San Luis Potosí se ha mantenido en un promedio de 150 casos Covid por día, y en ocupación hospitalaria de cama con ventilador de un 27 por ciento promedio el último mes, lo que indica un claro estancamiento de casos y enfermos, sin embargo, el virus está presente en toda la entidad y no se debe bajar la guardia ante las medidas de prevención de contagios, informó Mónica Liliana Rangel Martínez, Secretaria de Salud.

Durante rueda de prensa diaria virtual, la funcionaria estatal reiteró que no hay ningún medicamento para combatir el virus, pero si una persona con síntomas se atiende rápidamente hay muchas posibilidades de salir adelante, "quiero reiterar, no hay medicamento para covid, ni el cloro, ni la hidroxicloroquina, ni los suplementos curan el Covid-19, hay mucha infodemia, les pido que no consumamos cosas que pueden dañarnos", agregó.

Miguel Lutzow Steiner, vocero del Comité Estatal para la Seguridad en Salud dio a conocer que en San Luis Potosí se presentaron 153 nuevos casos para llegar a 23 mil 424 confirmados de 53 mil 933 personas estudiadas, de las que se han descartado 28 mil 526; la cifra de pendientes de estudio es de 1 mil 983 sospechosos, y el número de decesos subió a 1 mil 928 con un índice de letalidad que se ubica en 8.23 por ciento decesos por cada 100 casos.

La distribución de casos en el estado registra 11 mil 450 en la capital, 3 mil 022 en Ciudad Valles, 1 mil 885 de Soledad de Graciano Sánchez, 1 mil 166 en Matehuala, 1 mil 138 en Tamazunchale, 573 en Rioverde, 286 en Xilitla, 250 en Axtla, 227 en Ciudad Fernández, 221 en Matlapa, 217 en Santa María del Río, 211 en Mexquitic, 199 en Tamuín, 151 en Villa de Reyes, 147 en Tancanhuitz, 133 en Ébano, 127 en Tanquián, 115 en Charcas, 105 en El Naranjo, 104 en Aquismón, 90 Tanlajás, 87 en Villa de Arista, 84 en Salinas, 85 en Cárdenas,

73 en Ahualulco, 72 en Tamasopo, 71 en Cedral, 62 en Coxcatlán, 59 en San Vicente y Huehuetlán, 54 en Ciudad del Maíz, 50 en San Martín Chalchicuautla, 49 Tampacán, 45 en Villa de Arriaga, 39 en Villa de Zaragoza, 38 en Villa Hidalgo, 35 en Moctezuma, 33 en Villa de Ramos y San Ciro, 32 en Cerritos, 31 en Villa de la Paz, 30 en Tampamolón, 27 en Cerro de San Pedro, 25 en Catorce, 23 en Venado, 21 en Guadalcázar, 20 en Rayón, 18 en Vanegas y San Antonio, 14 en Tierra Nueva y Armadillo de los Infante, 13 en Villa Juárez, 11 en Santo Domingo, 8 en San Catarina, en San Nicolás Tolentino, 7 en Lagunillas, 6 en Alaquines, 5 en Villa de Guadalupe, además de 250 casos que se consideran contagios en otro estado.

Los 153 nuevos casos están en el rango de 16 a 86 años y se consideran todos casos de transmisión local. Los 10 decesos son 8 hombres y 2 mujeres, 7 con residencia en la capital, 2 en Ciudad Valles y 1 en Zaragoza, con factores concomitantes de riesgo como edad en 8 de ellos, hipertensión en 3, diabetes en 2 y obesidad en 2.

Actualmente permanecen en hospitalización 320 personas: 78 estables, 184 graves y 58 intubadas; por lo que el porcentaje de ocupación hospitalaria de pacientes Covid sin necesidad de ventilador se encuentra en un 21 por ciento de ocupación, mientras que en pacientes con necesidad de ventilador se ubicó en 24 por ciento.