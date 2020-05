(VIDEO) COEPRIS anuncia medidas para festejar a mamá en casa

La Comisión Estatal para Prevención de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), anunció medidas para que el próximo 10 de mayo se festeje a las madres en casa.

Entre las medidas se incluye la operación de restaurantes con servicio a domicilio y el cierre de panteones y cementerios a visitas.

El comisionado Carlos Alberto Aguilar Acosta, indicó que a nivel estatal los servicios de alimentos preparados, incluso los restaurantes, deberán prestar solo servicio a domicilio con la intención de evitar aglomeraciones de personas en estos sitios, como ocurrió el pasado 30 de abril en pizzerías.

También se determinó el cierre a visitas en panteones y cementerios del 8 al 12 de mayo próximos. Estos servicios permanecerán abiertos para inhumaciones, aclaró Aguilar Acosta.

De manera adicional, refirió que se trabaja en colaboración con otras dependencias para la recepción de denuncias, por la operación de bares el reporte se puede realizar al 444 141 8339 a la Dirección de Gobernación; al 444 833 7857 con la COEPRIS por riesgos sanitarios y al 444 826 4610 de la Secretaría del Trabajo y Previsión social para cuestiones laborales.





CUADRILLA DE SANA DISTANCIA

Aguilar Acosta anunció también que el Ayuntamiento de la capital implementó una estrategia de vigilancia denominada "Cuadrilla de Sana Distancia" para promover el distanciamiento y el quedarse en casa.

Esta cuadrilla operará de Lunes a Domingo de 8 am a 8 pm y pueden denunciarse establecimientos con actividades no esenciales abiertos, sitios en donde no se respeten las medidas de sana distancia a los números 444 491 7211, 444 491 7212 y 444 491 7213.