VIDEO: Confirman segundo caso de coronavirus en SLP

En conferencia de prensa conjunta, el Gobernador del Estado Juan Manuel Carreras López y la Secretaria de Salud en la entidad Mónica Liliana Rangel Martínez, informaron que el Laboratorio Estatal de Salud Pública de la Secretaría de Salud confirmó la presencia del segundo caso por virus SARS-CoV-2 de una paciente mujer de entre 20 a 24 años, relacionada directamente al primer caso, ya que ambas tienen el mismo antecedente de viaje a España e Inglaterra, por lo que este también se considera un caso importado.

La Secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, dio a conocer que este caso está relacionado directamente al primero, por lo que ambos son importados:

"Quiero insistir, -y para ello solicito el apoyo de ustedes-, en que guardemos el respeto a la privacidad de los pacientes, ya que por ley sus datos no pueden darse a conocer, por ello volvemos a insistirles en que nos ayuden en ello. También queremos pedirles que no hagan compras de pánico pues aún estamos en una Fase Uno de casos importados, y por ahora no es necesario salir a comprar y generar un pánico que no debe de existir".

Agregó que ambas pacientes están aisladas en casa y recuperándose en forma satisfactoria, no siendo necesario otras medidas de salud adyacentes por el momento.

Por su parte, Miguel Lutzow Steiner Director de Salud Pública, dio a conocer que se realizó el cerco sanitario con todos los contactos de las mismas, por lo que están plenamente identificadas y en seguimiento.



"Las pacientes son residentes de la capital del estado, visitaron las ciudades de Madrid, Málaga, Granada, Londres, e iniciaron sintomatología entre 10 y 11 de marzo pasado. Ambas pacientes están aisladas y registran un cuadro respiratorio leve caracterizado por fiebre, tos, dolor torácico y cefalea", indicó.



"Queremos insistir en que de inmediato se activan los protocolos de aislamiento y vigilancia a partir de que identificamos un caso como sospechoso, y esto lo hacemos a fin de minimizar los riesgos de transmisión", detalló Lutzow Steiner.

Ambas pacientes no poseen enfermedades crónicas o condición que se identifique dentro de los factores de riesgo para complicarse.

La Secretaria de Salud Mónica Liliana Rangel Martínez, señaló además que el Sistema de Vigilancia Epidemiológica se encuentra activo las 24 horas e informó que se ha activado el número 01 800 123 88 88.

"La Secretaría de Salud hace un llamado a la población para fortalecer las medidas de prevención para las personas que viajen a países como China, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán, Singapur, España, Francia, Alemania y los siguientes estados de los Estados Unidos de América: Washington, California y New York.