Video: Gallardo defiende "Ley Gobernadora" y pide "serenidad" a críticos

En medio de las críticas de la presidenta de la República, cuestionamientos de la dirigencia nacional de Morena y señalamientos de partidos de oposición, el gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que la reforma electoral aprobada en San Luis Potosí no responde a intereses políticos ni busca favorecer a nadie, sino al cumplimiento tardío de un mandato que debió aplicarse desde 2021.

Durante una gira de trabajo por la Huasteca potosina, la noche del martes, el mandatario llamó a los actores políticos a "tener poquita paciencia, serenidad y esperar los tiempos", al considerar que hay un ambiente de aceleramiento innecesario rumbo a 2027.

Gallardo sostuvo que la reforma obedece a una instrucción que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) debió implementar desde el proceso pasado, relacionada con la alternancia de género en la gubernatura.

"El tema de la reforma electoral en San Luis Potosí obedece a un mandamiento que el Ceepac tuvo que haber hecho desde el 2021. No fue para favorecer a nadie", afirmó.

Incluso, subrayó que de haberse aplicado entonces, él no habría llegado al cargo.

"Si esa reforma hubiera entrado en el 21, yo no hubiera sido gobernador. Venía por un mandato y no lo hicieron", señaló.

El gobernador rechazó que se trate de una exclusión permanente de hombres y aclaró que la regla es de alternancia.

"No estás diciendo que toda la vida va a ser mujeres. Estás diciendo: la próxima mujer, la próxima hombre. Es una y una", explicó.

Recordó que San Luis Potosí ha sido gobernado durante más de 80 años solo por hombres y que el principio de alternancia ya estaba previsto desde hace cuatro años.

Ante la posibilidad de impugnaciones, minimizó los señalamientos del PAN y de otros partidos.

?? | Gallardo defiende "Ley Gobernadora"

"Que lo impugne el PAN, que lo impugne quien quiera. Nosotros como partido estamos listos para competir con hombres y mujeres", dijo.

Gallardo fue más duro al referirse a las críticas de la oposición y de Morena, al asegurar que responden a la falta de perfiles competitivos.

"Quien difama o se preocupa por la reforma es porque no tiene perfiles ni candidatos", lanzó, y añadió:

"Si el PAN se encabrona es porque no tiene perfiles. Y si Morena se encabrona, pues no ha de tener perfiles".

En ese contexto, el mandatario reiteró que el Partido Verde Ecologista de México competirá en alianza en 2027, pese a los rumores de ruptura.

"En San Luis Potosí el Verde va a ir en alianza con Morena, con quien tenga que ir, pero va a ir acompañado. No va a ir solo", enfatizó.

Finalmente, negó que su gobierno haya impulsado la reforma por interés propio y rechazó que exista una "ley con dedicatoria".

"Nosotros no metimos la ley. Si la hubiéramos metido, entonces sí sería un tema donde el gobernador tenga algún interés", concluyó.

La reforma electoral sigue generando debate a nivel local y nacional, en un escenario donde la paridad de género, las alianzas políticas y la sucesión de 2027 ya comenzaron a tensionar el panorama político en San Luis Potosí.