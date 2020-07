(VIDEO) Pandemia se alargará tanto como la sociedad lo permita: Salud

"No podemos pensar que esto no existe (COVID-19) porque cuando le toca a tu familia entonces sí existe y exigimos que nos atiendan de manera inmediata, de la mejor forma, que nos abran lugares, que nos den la mejor calidad de atención posible para nuestros enfermos, cuando no debieron de haberse enfermado porque lo pudiste haber evitado".

Esta fue una de las frases más incisivas que lanzó Mónica Liliana Rangel Martínez, titular de la Secretaría de Salud de Gobierno del Estado (SSA) al reconocer que "no hemos logrado tocar las fibras sensibles de las personas que vivimos en San Luis Potosí. La gente se sigue moviendo, la gente se sigue reuniendo".

Y es que estas actividades, contrarias a las recomendaciones de Sana Distancia, han disparado los contagios de SARS-CoV-2 en la entidad. Prueba de esto es que durante los últimos tres días se han reportados cifras que rompen el límite alcanzado el día anterior, ante lo que la funcionaria advirtió que esta racha de cifras récord continuará y podría prolongarse tanto como la disciplina de la población lo permita.

"Tenemos que decirlo abiertamente, si se siguen tomando malas decisiones como sociedad va a ser imposible seguir avanzando".

Refirió que se reciben un gran número de denuncias sobre actividades que se realizan pese a la prohibición explícita por el riesgo que suponen, también abundó que no alcanza el personal de la SSA, aunque se sumen otras dependencias y ayuntamientos para cuidar a todas y cada una de las "2.8 millones de personas que vivimos en San Luis Potosí", tendría que ser responsabilidad propia, "¡No lo hagas por ti, hazlo por tu familia", solicitó la vocera de la pandemia a nivel local.

También apuntó que existe un fenómeno causado por el nulo seguimiento a las medidas de distanciamiento social y es que en los hospitales COVID se acogen y atiende a pacientes que recibieron de visita a jóvenes u otras personas que pueden superar la enfermedad asintomáticos. En otras palabras, el COVID se mete a la casa de quienes respetaron el aislamiento, a través de quienes no lo hicieron.

"No esperes a que te toque, no esperes verlo con tu familia, no esperes ver a tu papá a tus abuelos agonizando porque tú hace 15 días decidiste ir al bar porque ya estás cansado...porque el encierro ya es muy prolongado", enfatizó.

Acotó que las autoridades entienden lo que el cierre de actividades ha implicado para los negocios en materia económica, pero mientras dé prioridad a lo económico, esta situación podría alargarse.

Recordó lo que ocurrió en China a principios de año y a otras potencias mundiales hace tan solo unas semanas, cuyos sistemas de salud se vieron saturados, pese a que son de primer nivel en el mundo y es ilógico pensar que en San Luis Potosí no va a pasar lo mismo si las personas no se disciplinan.

"Hoy te toca a ti", apuntó la funcionaria, quien solicitó que durante los próximos 15 días en que se mantendrá el semáforo rojo que advierte de un máximo riesgo de contagio, se realicen solo actividades esenciales.