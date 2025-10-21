Videos | Estudiantes dan portazo en edificio central de la UASLP

Cientos de alumnos y alumnas se encuentran dentro del Edificio Central de la Universidad Autónoma de San Luis potosí (UASLP) para exigir la renuncia del rector, Alejandro Zermeño Guerra.

Esto, luego de un portazo, en el marco de una denuncia por abuso sexual, en el que una estudiante de la Facultad de Derecho fue víctima.

Entre las autoridades educativas que recibieron al estudiantado se encuentran la abogada general, Urenda Navarro; el secretario general, Federico Garza y directores de las facultades de Ingeniería, Derecho, Psicología y Hábitat.

El secretario general, Federico Arturo Garza Herrera, ha expuesto que el rector o se ha podido atender la manifestación, debido a que se encuentra en la Ciudad de México.

El estudiantado advirtió que no levantarán el paro hasta que el rector, Alejandro Zermeño Guerra, se reúna directamente con ellos.

Durante la protesta, las y los estudiantes leyeron pliegos petitorios en los que detallan las problemáticas y situaciones que enfrentan en sus respectivas facultades. Entre las principales demandas están la atención inmediata a casos de agresión dentro de la universidad, transparencia en los procesos disciplinarios y la implementación de medidas que garanticen un entorno seguro y respetuoso para toda la comunidad estudiantil.

Las y los manifestantes mantienen firme su exigencia de que el rector presente su renuncia, responsabilizándolo de la falta de acciones frente a los recientes conflictos en diversas facultades, incluidos los planteles de Derecho, Economía y Enfermería. Hasta el momento, la rectoría no ha emitido una respuesta oficial.

Desde el lunes y por la mañana de este martes, miles de estudiantes de todas las facultades realizaron un paro general y manifestaciones en vialidades principales de la capital.