"Vigilará" Gallardo que municipios no destinen recursos adicionales a gasto corriente

Con el incremento estatal para el presupuesto de los municipios para 2023, estos ya no tendrán pretextos para no cumplir con la prestación de servicios que son su responsabilidad exclusiva, puntualizó el gobernador del estado, Ricardo Gallardo Cardona, al tiempo que les exigió que estos recursos no se usen para gasto corriente, subir sueldos, aumentar la nómina o metiendo aviadores.

"Hoy la responsabilidad que tienen los ayuntamientos es acabar con los baches que tienen, no hay pretexto para que tengan baches, si tiene una lámpara apagada, si no dan servicio las policías municipales, cosas que son de ellos..."

Detalló que para el próximo 2023, los 58 Ayuntamientos del estado tendrán un incremento del 17% de su presupuesto, lo cual se traduce en alrededor de 3 mil millones de pesos: "la pura capital trae 400 millones de pesos de incremento", ejemplificó.

Aseguró que desde que inicie la dotación del presupuesto a los municipios, los órganos de control del gobierno del estado, vigilarán que los recursos se utilicen para mejorar los servicios públicos, entre los cuales incluyó la seguridad pública municipal.

"También podemos entrar ya nosotros a revisar que todos los recursos que se les están dando a los municipios, puedan ser bien gastados y que no estén llevándoselo al gasto corriente", manifestó.